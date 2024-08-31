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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 рейхсмарок 1932 года E "Гёте" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 5 рейхсмарок 1932 года E "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 5 рейхсмарок 1932 года E "Гёте" - цена серебряной монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 25 гр
  • Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,490

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 5 рейхсмарок
  • Год 1932
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (71) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1932 года "Гёте" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5136 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4600 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2144 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2644 $
Цена в валюте аукциона 2450 EUR
Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF61 CAMEO NGC
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Kroha - October 7, 2023
Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 5 рейхсмарок 1932 E "Гёте" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рейхсмарок 1932 "Гёте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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