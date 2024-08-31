Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 рейхсмарок 1932 года E "Гёте" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 25 гр
- Чистого серебра (0,4019 oz) 12,5 гр
- Диаметр 37 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,490
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 5 рейхсмарок
- Год 1932
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (71) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 рейхсмарок 1932 года "Гёте" со знаком E. Это серебряная монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 5136 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 4600 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность AU
Цена
2144 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF61 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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