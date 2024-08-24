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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты для обращения 2 рентенпфеннига Bеймарской республики - Германия

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2 рентенпфеннига 1923-1924

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1923 A 8,587,000 0 21923 D 1,490,000 0 61923 F 1,490,000 0 51923 G 1,490,000 1 21923 J 1,490,000 0 111924 A 80,864,000 0 201924 D 19,899,000 0 31924 E 6,595,000 0 81924 F 14,969,000 0 71924 G 10,349,000 0 11924 J 21,196,000 0 10
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