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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рентенпфеннига 1923 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рентенпфеннига 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рентенпфеннига 1923 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,30 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,490,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рентенпфеннига
  • Год 1923
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1923 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2371 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рентенпфеннига 1923 F на аукционе Künker - May 16, 2018
Продавец Künker
Дата 16 мая 2018
Сохранность PF64 BN PCGS
Цена
331 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1923 F на аукционе Solidus Numismatik - May 20, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1923 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
438 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1923 F на аукционе Heritage - April 26, 2010
Германия 2 рентенпфеннига 1923 F на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Германия 2 рентенпфеннига 1923 F на аукционе Heritage - September 28, 2007
Германия 2 рентенпфеннига 1923 F на аукционе Heritage - September 28, 2007
Продавец Heritage
Дата 28 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рентенпфеннига 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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