2 рентенпфеннига 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1923 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2012 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 29 июня 2024.

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