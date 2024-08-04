Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рентенпфеннига 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,30 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,587,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рентенпфеннига
- Год 1923
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1923 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2012 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 29 июня 2024.
Сохранность
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- Möller (1)
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