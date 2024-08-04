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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рентенпфеннига 1923 года A (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рентенпфеннига 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рентенпфеннига 1923 года A - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,30 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,587,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рентенпфеннига
  • Год 1923
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1923 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2012 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 70 EUR. Торги состоялись 29 июня 2024.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Möller (1)
Германия 2 рентенпфеннига 1923 A на аукционе Höhn - August 31, 2015
Продавец Höhn
Дата 31 августа 2015
Сохранность AU
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1923 A на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 рентенпфеннига 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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