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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рентенпфеннига 1924 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рентенпфеннига 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рентенпфеннига 1924 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,30 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,899,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рентенпфеннига
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1924 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4987 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.

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Германия 2 рентенпфеннига 1924 D на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1924 D на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
687 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1924 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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