Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рентенпфеннига 1924 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,30 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,899,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рентенпфеннига
- Год 1924
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1924 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4987 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 600 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2021.
Сохранность
Сервис
- Все фирмы
- Grün (1)
- Künker (1)
- Numisbalt (1)
Где продать?
Для продажи 2 рентенпфеннига 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск