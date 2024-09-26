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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рентенпфеннига 1923 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рентенпфеннига 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рентенпфеннига 1923 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Münz- und Edelmetallhandel Andreas Fenzl GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,30 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,490,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рентенпфеннига
  • Год 1923
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1923 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2691 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
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  • VL Nummus (1)
Германия 2 рентенпфеннига 1923 G на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
299 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1923 G на аукционе VL Nummus - June 5, 2016
Продавец VL Nummus
Дата 5 июня 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Где купить?
Германия 2 рентенпфеннига 1923 G на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 рентенпфеннига 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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