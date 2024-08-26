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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рентенпфеннига 1923 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рентенпфеннига 1923 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рентенпфеннига 1923 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,30 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,490,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рентенпфеннига
  • Год 1923
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1923 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2693 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 рентенпфеннига 1923 J на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Германия 2 рентенпфеннига 1923 J на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1923 J на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1923 J на аукционе Russiancoin - April 8, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 8 апреля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1923 J на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1923 J на аукционе Russiancoin - April 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1923 J на аукционе Russiancoin - September 19, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1923 J на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
153 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1923 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 рентенпфеннига 1923 J на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 рентенпфеннига 1923 J на аукционе Heritage - July 5, 2011
Германия 2 рентенпфеннига 1923 J на аукционе Heritage - July 5, 2011
Продавец Heritage
Дата 5 июля 2011
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рентенпфеннига 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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