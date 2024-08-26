Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рентенпфеннига 1923 года J (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,30 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,490,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рентенпфеннига
- Год 1923
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1923 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2693 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 155 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 420 RUB
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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