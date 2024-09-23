Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рентенпфеннига 1923 года D (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,30 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,490,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рентенпфеннига
- Год 1923
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1923 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2370 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Russiancoin (1)
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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