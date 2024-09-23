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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рентенпфеннига 1923 года D (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рентенпфеннига 1923 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рентенпфеннига 1923 года D - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,30 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,490,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рентенпфеннига
  • Год 1923
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1923 года со знаком D. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 2370 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 125 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 2 рентенпфеннига 1923 D на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1923 D на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 21 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1923 D на аукционе Karamitsos - March 20, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 20 марта 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Германия 2 рентенпфеннига 1923 D на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Германия 2 рентенпфеннига 1923 D на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 2 рентенпфеннига 1923 D на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 рентенпфеннига 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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