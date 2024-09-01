Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рентенпфеннига 1924 года G (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1924 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1426 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.
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