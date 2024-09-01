Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рентенпфеннига 1924 года G (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рентенпфеннига 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рентенпфеннига 1924 года G - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Comptoir des Monnaies

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,30 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,349,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рентенпфеннига
  • Год 1924
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1924 года со знаком G. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 1426 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 115 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Künker (1)
Германия 2 рентенпфеннига 1924 G на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 рентенпфеннига 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Bеймарской республики Монеты Германии 1924 года Все немецкие монеты немецкие бронзовые монеты немецкие монеты номиналом 2 рентенпфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск