Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рентенпфеннига 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,30 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,595,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рентенпфеннига
- Год 1924
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4574 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
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