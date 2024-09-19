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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рентенпфеннига 1924 года E (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рентенпфеннига 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рентенпфеннига 1924 года E - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,30 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,595,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рентенпфеннига
  • Год 1924
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1924 года со знаком E. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4574 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
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  • Grün (4)
  • Künker (2)
  • Möller (1)
  • WAG (1)
Германия 2 рентенпфеннига 1924 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1924 E на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1924 E на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рентенпфеннига 1924 E на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1924 E на аукционе WAG - May 16, 2021
Продавец WAG
Дата 16 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рентенпфеннига 1924 E на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рентенпфеннига 1924 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рентенпфеннига 1924 E на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 рентенпфеннига 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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