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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рентенпфеннига 1924 года F (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рентенпфеннига 1924 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рентенпфеннига 1924 года F - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,30 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,969,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рентенпфеннига
  • Год 1924
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1924 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 155 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (2)
Германия 2 рентенпфеннига 1924 F на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1924 F на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Германия 2 рентенпфеннига 1924 F на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1924 F на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1924 F на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 2 рентенпфеннига 1924 F на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
******
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Германия 2 рентенпфеннига 1924 F на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 рентенпфеннига 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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