Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рентенпфеннига 1924 года F (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,30 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,969,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рентенпфеннига
- Год 1924
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1924 года со знаком F. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 716 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 155 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 50 RUB
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PF64 RB PCGS
Цена
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