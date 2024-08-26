Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рентенпфеннига 1924 года A (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 3,30 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 80,864,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 2 рентенпфеннига
- Год 1924
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1924 года со знаком A. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2372 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 440 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность PF65 RD PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 июля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность PF63 RB PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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