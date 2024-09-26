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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 рентенпфеннига 1924 года J (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 2 рентенпфеннига 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 2 рентенпфеннига 1924 года J - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 3,30 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,196,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 2 рентенпфеннига
  • Год 1924
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1924 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 9092 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Möller (2)
  • Rhenumis (3)
  • Russiancoin (3)
Германия 2 рентенпфеннига 1924 J на аукционе Russiancoin - November 23, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 23 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1924 J на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1924 J на аукционе Russiancoin - February 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1924 J на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1924 J на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1924 J на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1924 J на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 рентенпфеннига 1924 J на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 2 рентенпфеннига 1924 J на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 рентенпфеннига 1924 J на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 рентенпфеннига 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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