Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 рентенпфеннига 1924 года J (Германия, Bеймарская республика)
Цены на аукционах (10) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 рентенпфеннига 1924 года со знаком J. Это бронзовая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 9092 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (1)
- Künker (1)
- Möller (2)
- Rhenumis (3)
- Russiancoin (3)
Где продать?
Для продажи 2 рентенпфеннига 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск