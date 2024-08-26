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1922
Монеты Германии 1922 года
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Памятные
Имперские монеты
10 пфеннигов 1922 D
Средняя цена
60 $
Продажи
0
2
10 пфеннигов 1922 E
Средняя цена
45 $
Продажи
0
14
10 пфеннигов 1922 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
10 пфеннигов 1922 G
Средняя цена
45 $
Продажи
0
5
10 пфеннигов 1922 J
Средняя цена
200 $
Продажи
0
2
10 пфеннигов 1922
Без знака монетного двора
Средняя цена
190 $
Продажи
0
9
10 пфеннигов 1916-1922
Смещение штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
4
10 пфеннигов 1916-1922
Поворот штемпеля
Средняя цена
—
Продажи
0
4
10 пфеннигов 1922
Средняя цена
95 $
Продажи
0
1
10 пфеннигов 1917-1922
Смещение штемпеля
Средняя цена
110 $
Продажи
0
10
10 пфеннигов 1917-1922
Инкузный брак
Средняя цена
170 $
Продажи
0
1
5 пфеннигов 1922 A
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 пфеннигов 1922 D
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 пфеннигов 1922 E
Средняя цена
—
Продажи
0
2
5 пфеннигов 1922 F
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 пфеннигов 1922 G
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 пфеннигов 1922 J
Средняя цена
210 $
Продажи
0
2
5 пфеннигов 1915-1922
Смещение штемпеля
Средняя цена
85 $
Продажи
0
16
5 пфеннигов 1915-1922
Инкузный брак
Средняя цена
400 $
Продажи
0
1
Монеты для обращения
3 марки 1922 A
Средняя цена
70 $
Продажи
0
19
3 марки 1922 E
Средняя цена
490 $
Продажи
0
55
3 марки 1922 F
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
2
50 пфеннигов 1922 A
Средняя цена
—
Продажи
0
2
50 пфеннигов 1922 D
Средняя цена
35 $
Продажи
0
4
50 пфеннигов 1922 E
Средняя цена
130 $
Продажи
0
16
50 пфеннигов 1922 F
Средняя цена
20 $
Продажи
0
1
50 пфеннигов 1922 G
Средняя цена
30 $
Продажи
0
8
50 пфеннигов 1922 J
Средняя цена
50 $
Продажи
0
2
Памятные монеты
3 марки 1922 A Конституция
Средняя цена
25 $
Продажи
0
46
3 марки 1922 D Конституция
Средняя цена
550 $
Продажи
0
28
3 марки 1922 E Конституция
Средняя цена
55 $
Продажи
0
50
3 марки 1922 F Конституция
Средняя цена
—
Продажи
0
6
3 марки 1922 G Конституция
Средняя цена
35 $
Продажи
0
27
3 марки 1922 J Конституция
Средняя цена
6 $
Продажи
0
34
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Германия
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1871-2001
Категория
Зактрыть
???
Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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