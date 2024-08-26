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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1922 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1922 D
Средняя цена 60 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1922 E
Средняя цена 45 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1922 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1922 G
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1922 J
Средняя цена 200 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1922 Без знака монетного двора
Средняя цена 190 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1916-1922 Поворот штемпеля
Средняя цена
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1922
Средняя цена 95 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1917-1922 Инкузный брак
Средняя цена 170 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1922 A
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1922 D
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1922 E
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1922 F
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1922 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1922 J
Средняя цена 210 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915-1922 Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1915-1922 Инкузный брак
Средняя цена 400 $
Продажи
0 1

Монеты для обращения

Аверс
Реверс
3 марки 1922 A
Средняя цена 70 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
3 марки 1922 E
Средняя цена 490 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
3 марки 1922 F
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1922 A
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1922 D
Средняя цена 35 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1922 E
Средняя цена 130 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1922 F
Средняя цена 20 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1922 G
Средняя цена 30 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
50 пфеннигов 1922 J
Средняя цена 50 $
Продажи
0 2

Памятные монеты

Аверс
Реверс
3 марки 1922 A Конституция
Средняя цена 25 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
3 марки 1922 D Конституция
Средняя цена 550 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
3 марки 1922 E Конституция
Средняя цена 55 $
Продажи
0 50
Аверс
Реверс
3 марки 1922 F Конституция
Средняя цена
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 марки 1922 G Конституция
Средняя цена 35 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
3 марки 1922 J Конституция
Средняя цена 6 $
Продажи
0 34
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