Германия Период: 1871-2001 1871-2001
3 марки 1922 года D "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,95 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,441,000
Описание
- Страна Германия
- Период Bеймарская республика
- Номинал 3 марки
- Год 1922
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года "Конституция" со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4637 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 900 EUR. Торги состоялись 24 мая 2014.
Сохранность
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- Westfälische (2)
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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