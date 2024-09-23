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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

3 марки 1922 года D "Конституция" (Германия, Bеймарская республика)

Аверс монеты - 3 марки 1922 года D "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика Реверс монеты - 3 марки 1922 года D "Конституция" - цена монеты - Германия, Bеймарская республика

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,95 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,441,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Bеймарская республика
  • Номинал 3 марки
  • Год 1922
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (28) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 3 марки 1922 года "Конституция" со знаком D. Это алюминиевая монета периода Bеймарской республики. Рекорд цены принадлежит лоту 4637 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 900 EUR. Торги состоялись 24 мая 2014.

Сохранность
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  • WAG (2)
  • Westfälische (2)
Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
464 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
354 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе WAG - December 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Gärtner - October 10, 2018
Продавец Gärtner
Дата 10 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Höhn - May 27, 2017
Продавец Höhn
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Teutoburger - February 27, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 27 февраля 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность AU
Цена
Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 3 марки 1922 D "Конституция" на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 марки 1922 "Конституция" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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