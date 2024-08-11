Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1922 года "Тип 1917-1922" (Германия, Германская Империя)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1922 года. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 87017 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 110 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Möller (1)
Где продать?
Для продажи 10 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск