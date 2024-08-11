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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1922 года "Тип 1917-1922" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1922 года "Тип 1917-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1922 года "Тип 1917-1922" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 3,23 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 274,499,000
  • Тираж PROOF 12

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1922
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1922 года. Это цинковая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 87017 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 110 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2021.

Сохранность
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  • Möller (1)
Германия 10 пфеннигов 1922 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1922 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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