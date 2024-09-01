Каталог монет Германской империи (1871-1918)

Исторический обзор

Немецкий военный союз во главе с Пруссией одержал победу над Францией во франко-прусской войне 1871 года. В результате южные немецкие земли также присоединились к Северо-Германской Конфедерации. Это положило начало основанию Германской империи, состоящей из четырёх королевств, шести великих герцогств, пяти герцогств, семи княжеств, трёх вольных городов и одной императорской земли. Первым императором стал прусский король Вильгельм I. Канцлером стал Отто фон Бисмарк, которого часто называют архитектором новой империи.

Период с 1871 по 1914 характеризовался бурным развитием промышленности и торговли, промышленное производство увеличилось в 6 раз. Германия превратилась из аграрной страны в важную индустриальную державу.

1888 год вошел в учебники истории как «Год трех императоров». Кайзер Вильгельм I умер 9 марта 1888 года в Берлине. Его сын, страдавший от рака горла, сменил его на посту императора Фридриха III. после. Однако он умер в Потсдаме 15 июня, всего через 99 дней правления. В тот же день его сын был провозглашен императором Вильгельмом II.

Вильгельм II стал известен своим недипломатичным и высокомерным поведением, спровоцировавшим несколько внутри- и внешнеполитических кризисов. В 1890 году он уволил рейхсканцлера Отто фон Бисмарка. Последующий период известен как «эра Вильгельма» и характеризовался прусским милитаризмом и стремлением к мировой власти.

Начало Первой мировой войны в 1914 году было спровоцировано покушением в Сараево, в ходе которого в Боснии были убиты наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга. Этот региональный конфликт быстро перерос в континентальную войну из-за сложной системы альянсов. Вскоре Германия, Австрия, Османская империя, Болгария, Франция, Россия и Великобритания оказались в состоянии войны, к которой позже присоединились Италия, Япония и США. В итоге в войну были вовлечены 25 стран с населением около 1,4 миллиарда человек.

Первоначальный энтузиазм быстро сменился разочарованием, поскольку это была первая война с применением современного оружия массового поражения. Результат был ужасающим: 10 миллионов убитых и 20 миллионов раненых солдат и еще около 7 миллионов жертв среди гражданского населения.

Война закончилась тупиком. После того, как фронты намертво остановились и конфликт перерос в чисто позиционную войну без каких-либо территориальных выгод для обеих сторон, а в 1917 году в войну также вмешались США, Германия капитулировала.

Окончание войны оказало глубокое влияние на Европу: четыре монархии — Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Россия — исчезли, а на политической сцене появились новые суверенные государства, такие как Польша, Чехословакия и страны Балтии. Соединенные Штаты Америки превратились в мировую державу. Германии пришлось принять суровые условия мира с высокими репарациями. Были восстания и забастовки. В 1918 году Филипп Шейдеман провозгласил Веймарскую республику и всего 19 дней спустя, 28 ноября, Вильгельм II официально отрекся от престола. Это положило конец немецкой монархии.

Монеты Германской империи

С основанием Германской империи в 1871 году была введена единая имперская валюта, а монеты старых немецких государств постепенно выводились из обращения. Новой валютой стала марка, разделенная на 100 пфеннигов. 3 марки соответствовали старому талеру. Однако изначально монеты достоинством в 3 марки не было.

На лицевой стороне монет обычно изображались соответствующие правители или, в случае городов, гербы. На спине был изображен императорский орел, созданный по образцу герба Священной Римской империи немецкой нации. С 1890 года императорский орел был увеличен законом. Были отчеканены следующие монеты:

— 1 пфенниг (с 1873 г.) — 1 марка (с 1873 г.)

— 2 пфеннига (с 1873 г.) — 2 марки (с 1876 г.)

— 5 пфеннигов (с 1874 г.) — 3 марки (с 1908 г.)

— 10 пфеннигов (с 1873 г.) — 5 марок (с 1874 г.)

— 20 пфеннигов (с 1873 г.) — 5 марок золота (с 1877 г.)

— 25 пфеннигов (с 1909 г.) — 10 золотых марок (с 1877 г.)

— 50 пфеннигов (с 1875 г.) — 20 золотых марок (с 1871 г.)

— ½ марки (с 1905 г.)

Отдельные монетные дворы обозначались чеканенными буквами:

— A = Берлин — F = Штутгарт

— B = Ганновер — G = Карлсруэ

— C = Франкфурт — H = Дармштадт

— D = Мюнхен — J = Гамбург

— E = Дрезден и Мюльденхюттен

Для мелких монет (от 1 до 25 пфеннигов) использовались недрагоценные металлы, такие как медь, медь/никель, железо, цинк, никель и алюминий. Исключением были монеты 20 пфеннигов выпуска с 1873 по 1877 год, которые были изготовлены из серебра, а также монеты 50 пфеннигов, ½ марки и 5 марок. Все серебряные монеты имеют пробу 900/1000. Золотые монеты номиналом 5, 10 и 20 марок имеют пробу золота 900/1000.

Во время Первой мировой войны ощущался дефицит материалов. По этой причине мелкие монеты чеканились из материалов низкого качества, таких как железо, цинк и алюминий. Частным компаниям и муниципалитетам также было разрешено чеканить монеты для чрезвычайных ситуаций. Серебряные и золотые монеты исчезли из обращения. Из-за войны серебряные памятные монеты были одобрены лишь в нескольких случаях во время войны, и то в очень незначительной степени. Из-за небольшого тиража такие монеты представляют собой нумизматическое сокровище и имеют особую ценность, например:

3 марки 1918 г. Бавария на золотую свадьбу Людвига III с Марией Терезой (тираж 130 штук)

3 марки 1917 г., Восточная Саксония, к 400-летию Реформации (тираж 100 штук)

В частности, последняя из перечисленных монет — самая редкая и ценная немецкая имперская монета.

Хейнрих Хегин