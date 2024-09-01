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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Каталог монет Германской империи (1871-1918)

Всего добавлено монет: 2110

Период чеканки Германской империи
Каталог монет Германская Империя 1871-1918
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coin Саксен-Альтенбург
coin Саксен-Веймар-Эйзенах
coin Саксен-Кобург-Гота
coin Саксен-Мейнинген
coin Саксония
coin Шаумбург-Липпе
coin Шварцбург-Зондерсгаузен
coin Шварцбург-Рудольштадт
Год монеты

Монеты Германской империи с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1902 "Баден". 50 лет правления
 Серебро $160 $330 6 755Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1888 A "Пруссия"
 Серебро $250 $820 9 1371Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
3 марки 1913 E "Саксония". Битва народов
 Серебро $50 $210 11 1104Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
10 марок 1888 A "Пруссия"
 Золото $290 $1,100 2 1320Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1914 A "Пруссия"
 Серебро $65 $1,200 2 436Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1906 J "Бремен"
 Серебро $340 $2,400 6 1069Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
2 марки 1888 A "Пруссия"
 Серебро $90 $390 5 1109Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
3 марки 1913 A "Пруссия". 25 лет правления
 Серебро $50 $200 9 915Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1911 D "Бавария". 90 лет со дня рождения
 Серебро $130 $450 12 1127Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
3 марки 1911 A "Пруссия". Бреславский университет
 Серебро $55 $270 4 1227Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
20 марок 1887 A "Пруссия"
 Золото $450 $4,300 1 308Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
1 марка 1875 C
 Серебро $80 $1,100 0 39Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
1 марка 1876 A
 Серебро $55 $1,900 0 39Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1913 A "Пруссия"
 Серебро $90 $900 4 654Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
20 марок 1871 A "Пруссия"
 Золото $800 $3,100 1 345Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
3 марки 1911 D "Бавария". 90 лет со дня рождения
 Серебро $60 $250 5 830Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1901 A "Пруссия". 200 лет Пруссии
 Серебро $120 $670 6 1277Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
3 марки 1910 A "Пруссия". Берлинский университет
 Серебро $60 $480 3 924Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1902 E "Саксония". Даты жизни
 Серебро $250 $810 6 978Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
3 марки 1910 A "Саксен-Веймар-Эйзенах". Свадьба
 Серебро $140 $350 5 934Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1914 A "Ангальт". Серебряная свадьба
 Серебро $220 $690 3 763Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1903 J "Гамбург"
 Серебро $300 $2,900 0 168Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
20 марок 1888 A "Пруссия"
 Золото $670 $1,500 0 318Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
3 марки 1910 A "Пруссия"
 Серебро $35 $430 3 280Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1908 A "Саксен-Веймар-Эйзенах". Йенский университет
 Серебро $280 $6,600 2 1054Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
10 марок 1872 A "Пруссия"
 Золото $350 $810 2 1149Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
3 марки 1913 A "Пруссия". Освободительная война
 Серебро $45 $240 7 1057Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
2 марки 1913 A "Пруссия". 25 лет правления
 Серебро $60 $140 2 621Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
3 марки 1911 A "Шаумбург-Липпе"
 Серебро $180 $430 3 1106Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
20 марок 1899 A "Пруссия"
 Золото $470 $1,300 0 236Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
20 марок 1914 A "Пруссия"
 Золото $480 $1,100 3 741Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
20 марок 1895 A "Пруссия"
 Золото $440 - 0 168Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
3 марки 1915 A "Пруссия". Мансфельд
 Серебро $640 $1,400 3 1277Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1915 A "Мекленбург-Шверин". Столетие
 Серебро $600 $3,300 3 546Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1904 A "Мекленбург-Шверин". Свадьба
 Серебро $220 $1,200 3 888Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
20 марок 1908 A "Пруссия"
 Золото $440 $1,100 0 180Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1903 A "Саксен-Веймар-Эйзенах". Свадьба
 Серебро $230 $720 4 662Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1909 "Саксония". Лейпцигский университет
 Серебро $260 $910 5 1136Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
2 марки 1911 D "Бавария". 90 лет со дня рождения
 Серебро $55 $190 5 714Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
20 марок 1873 F "Вюртемберг"
 Золото $530 $400 0 522Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
20 марок 1888 A "Пруссия"
 Золото $510 $1,700 3 1236Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
20 марок 1894 E "Саксония"
 Золото $480 - 2 532Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
10 марок 1906 D "Бавария"
 Золото $310 $3,300 0 79Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
3 марки 1914 A "Ангальт". Серебряная свадьба
 Серебро $130 $240 1 936Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
20 марок 1872 C "Пруссия"
 Золото $490 - 0 220Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
2 марки 1901 A "Пруссия". 200 лет Пруссии
 Серебро $35 $270 6 898Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1877 J "Гамбург"
 Золото $450 $11,000 1 548Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
5 марок 1896 A "Ангальт". 25 лет правления
 Серебро $1,200 $3,500 1 370Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
20 марок 1910 A "Пруссия"
 Золото $480 $1,200 0 277Coin photo Coin photo
Германия, Германская Империя
2 марки 1904 J "Бремен"
 Серебро $150 $980 11 1044
История монет
  • История монет

Монеты Германии с 1871 по 1918

Исторический обзор

 

Немецкий военный союз во главе с Пруссией одержал победу над Францией во франко-прусской войне 1871 года. В результате южные немецкие земли также присоединились к Северо-Германской Конфедерации. Это положило начало основанию Германской империи, состоящей из четырёх королевств, шести великих герцогств, пяти герцогств, семи княжеств, трёх вольных городов и одной императорской земли. Первым императором стал прусский король Вильгельм I. Канцлером стал Отто фон Бисмарк, которого часто называют архитектором новой империи.

Период с 1871 по 1914 характеризовался бурным развитием промышленности и торговли, промышленное производство увеличилось в 6 раз. Германия превратилась из аграрной страны в важную индустриальную державу.

1888 год вошел в учебники истории как «Год трех императоров». Кайзер Вильгельм I умер 9 марта 1888 года в Берлине. Его сын, страдавший от рака горла, сменил его на посту императора Фридриха III. после. Однако он умер в Потсдаме 15 июня, всего через 99 дней правления. В тот же день его сын был провозглашен императором Вильгельмом II.

Вильгельм II стал известен своим недипломатичным и высокомерным поведением, спровоцировавшим несколько внутри- и внешнеполитических кризисов. В 1890 году он уволил рейхсканцлера Отто фон Бисмарка. Последующий период известен как «эра Вильгельма» и характеризовался прусским милитаризмом и стремлением к мировой власти.

Начало Первой мировой войны в 1914 году было спровоцировано покушением в Сараево, в ходе которого в Боснии были убиты наследник австрийского престола эрцгерцог Франц Фердинанд и его супруга. Этот региональный конфликт быстро перерос в континентальную войну из-за сложной системы альянсов. Вскоре Германия, Австрия, Османская империя, Болгария, Франция, Россия и Великобритания оказались в состоянии войны, к которой позже присоединились Италия, Япония и США. В итоге в войну были вовлечены 25 стран с населением около 1,4 миллиарда человек.

Первоначальный энтузиазм быстро сменился разочарованием, поскольку это была первая война с применением современного оружия массового поражения. Результат был ужасающим: 10 миллионов убитых и 20 миллионов раненых солдат и еще около 7 миллионов жертв среди гражданского населения.

Война закончилась тупиком. После того, как фронты намертво остановились и конфликт перерос в чисто позиционную войну без каких-либо территориальных выгод для обеих сторон, а в 1917 году в войну также вмешались США, Германия капитулировала.

Окончание войны оказало глубокое влияние на Европу: четыре монархии — Германия, Австро-Венгрия, Османская империя и Россия — исчезли, а на политической сцене появились новые суверенные государства, такие как Польша, Чехословакия и страны Балтии. Соединенные Штаты Америки превратились в мировую державу. Германии пришлось принять суровые условия мира с высокими репарациями. Были восстания и забастовки. В 1918 году Филипп Шейдеман провозгласил Веймарскую республику и всего 19 дней спустя, 28 ноября, Вильгельм II официально отрекся от престола. Это положило конец немецкой монархии.

 

Монеты Германской империи

 

С основанием Германской империи в 1871 году была введена единая имперская валюта, а монеты старых немецких государств постепенно выводились из обращения. Новой валютой стала марка, разделенная на 100 пфеннигов. 3 марки соответствовали старому талеру. Однако изначально монеты достоинством в 3 марки не было.

На лицевой стороне монет обычно изображались соответствующие правители или, в случае городов, гербы. На спине был изображен императорский орел, созданный по образцу герба Священной Римской империи немецкой нации. С 1890 года императорский орел был увеличен законом. Были отчеканены следующие монеты:
— 1 пфенниг (с 1873 г.) — 1 марка (с 1873 г.)
— 2 пфеннига (с 1873 г.) — 2 марки (с 1876 г.)
— 5 пфеннигов (с 1874 г.) — 3 марки (с 1908 г.)
— 10 пфеннигов (с 1873 г.) — 5 марок (с 1874 г.)
— 20 пфеннигов (с 1873 г.) — 5 марок золота (с 1877 г.)
— 25 пфеннигов (с 1909 г.) — 10 золотых марок (с 1877 г.)
— 50 пфеннигов (с 1875 г.) — 20 золотых марок (с 1871 г.)
— ½ марки (с 1905 г.)
Отдельные монетные дворы обозначались чеканенными буквами:
— A = Берлин — F = Штутгарт
— B = Ганновер — G = Карлсруэ
— C = Франкфурт — H = Дармштадт
— D = Мюнхен — J = Гамбург
— E = Дрезден и Мюльденхюттен

Для мелких монет (от 1 до 25 пфеннигов) использовались недрагоценные металлы, такие как медь, медь/никель, железо, цинк, никель и алюминий. Исключением были монеты 20 пфеннигов выпуска с 1873 по 1877 год, которые были изготовлены из серебра, а также монеты 50 пфеннигов, ½ марки и 5 марок. Все серебряные монеты имеют пробу 900/1000. Золотые монеты номиналом 5, 10 и 20 марок имеют пробу золота 900/1000.

Во время Первой мировой войны ощущался дефицит материалов. По этой причине мелкие монеты чеканились из материалов низкого качества, таких как железо, цинк и алюминий. Частным компаниям и муниципалитетам также было разрешено чеканить монеты для чрезвычайных ситуаций. Серебряные и золотые монеты исчезли из обращения. Из-за войны серебряные памятные монеты были одобрены лишь в нескольких случаях во время войны, и то в очень незначительной степени. Из-за небольшого тиража такие монеты представляют собой нумизматическое сокровище и имеют особую ценность, например:
3 марки 1918 г. Бавария на золотую свадьбу Людвига III с Марией Терезой (тираж 130 штук)
3 марки 1917 г., Восточная Саксония, к 400-летию Реформации (тираж 100 штук)

В частности, последняя из перечисленных монет — самая редкая и ценная немецкая имперская монета.

 

Хейнрих Хегин

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