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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1879 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1879 A
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 марка 1873-1887 Смещение штемпеля
Средняя цена 5100 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Инкузный брак
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 75 $
Продажи
0 16

Монеты Баварии

Аверс
Реверс
10 марок 1879 D Бавария
Средняя цена 280 $
Продажи
0 62

Монеты Бадена

Аверс
Реверс
10 марок 1879 G Баден
Средняя цена 520 $
Продажи
0 75

Монеты Вюртемберга

Аверс
Реверс
10 марок 1879 F Вюртемберг
Средняя цена 470 $
Продажи
0 68

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
20 марок 1879 J Гамбург
Средняя цена 610 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
10 марок 1879 J Гамбург
Средняя цена 300 $
Продажи
0 83

Монеты Гессена

Аверс
Реверс
10 марок 1879 H Гессен
Средняя цена 570 $
Продажи
0 130

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1879 A Пруссия
Средняя цена 420 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
10 марок 1879 A Пруссия
Средняя цена 270 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
10 марок 1879 C Пруссия
Средняя цена 320 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
2 марки 1879 A Пруссия
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 67

Монеты Саксонии

Аверс
Реверс
10 марок 1879 E Саксония
Средняя цена 270 $
Продажи
0 78
Аверс
Реверс
2 марки 1879 E Саксония
Средняя цена 3300 $
Продажи
1 33
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