Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1879 года J "Гамбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 104,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1879
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1879 года "Гамбург" со знаком J. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1103 проданному на аукционе SINCONA AG за 7643 CHF. Торги состоялись 15 мая 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 26 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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