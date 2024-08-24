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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1879 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1879 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1879 года A "Пруссия" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,023,136

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1879
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1879 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5604 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1450 EUR. Торги состоялись 25 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Numision - April 5, 2024
Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Numision - April 5, 2024
Продавец Numision
Дата 5 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 1750 PLN
Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
451 $
Цена в валюте аукциона 1800 PLN
Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Skanfil Auksjoner AS - November 9, 2023
Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе VL Nummus - March 13, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе WAG - December 12, 2021
Продавец WAG
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе GINZA - August 10, 2021
Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Soler y Llach - July 20, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Varesi - March 22, 2021
Продавец Varesi
Дата 22 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе VL Nummus - February 9, 2020
Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Reinhard Fischer - August 30, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1879 A "Пруссия" на аукционе Schulman - October 26, 2018
Продавец Schulman
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1879 "Пруссия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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