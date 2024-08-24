20 марок 1879 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1879 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5604 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1450 EUR. Торги состоялись 25 августа 2019.

Сохранность UNC (2) AU (3) XF (14) VF (19) F (4) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU53 (1) Сервис NGC (1)

Продавец Все фирмы

Emporium Hamburg (1)

Felzmann (1)

Gärtner (2)

GINZA (1)

Gorny & Mosch (2)

Grün (2)

Heritage (1)

HIRSCH (2)

Höhn (2)

Künker (3)

Numision (1)

Oslo Myntgalleri (1)

Reinhard Fischer (1)

Schulman (1)

SINCONA (1)

Skanfil Auksjoner AS (1)

Soler y Llach (2)

Teutoburger (2)

UBS (1)

Varesi (1)

VL Nummus (7)

WAG (6)

WDA - MiM (1)