Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1879 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,023,136
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1879
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1879 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5604 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1450 EUR. Торги состоялись 25 августа 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Skanfil Auksjoner AS
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 13 марта 2022
Сохранность AU
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Продавец GINZA
Дата 10 августа 2021
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
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Продавец Varesi
Дата 22 марта 2021
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Продавец VL Nummus
Дата 9 февраля 2020
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 30 августа 2019
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Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
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Где продать?
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