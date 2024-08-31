Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1873-1887 года "Тип 1873-1887". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 марка
- Год 1873-1887
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1873-1887 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4012 проданному на аукционе Stack's Bowers за 900000 USD. Торги состоялись 24 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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