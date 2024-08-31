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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1873-1887 года "Тип 1873-1887". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 1 марка 1873-1887 года "Тип 1873-1887" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 марка 1873-1887 года "Тип 1873-1887" Смещение штемпеля - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 марка
  • Год 1873-1887
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1873-1887 года. Смещение штемпеля. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 4012 проданному на аукционе Stack's Bowers за 900000 USD. Торги состоялись 24 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 80 CHF
Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 90 CHF
Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - October 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Heritage - May 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 мая 2022
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность F
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Leu - December 21, 2021
Продавец Leu
Дата 21 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Stack's - August 20, 2021
Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Stack's - August 20, 2021
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Stack's - August 16, 2021
Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Stack's - August 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Где купить?
Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Stack's - August 14, 2024
Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Stack's - August 14, 2024
Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Stack's - August 14, 2024
Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Stack's - August 14, 2024
Германия 1 марка 1873-1887 на аукционе Stack's - August 14, 2024
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2024
Сохранность MS67 PCGS
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Где продать?

Для продажи 1 марка 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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