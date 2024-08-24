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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1874-1889 года "Тип 1874-1889". Инкузный брак (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1874-1889 года "Тип 1874-1889" Инкузный брак - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 5 пфеннигов 1874-1889 года "Тип 1874-1889" Инкузный брак - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1874-1889
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1874-1889 года. Инкузный брак. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 7 июня 2021.

Сохранность
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  • Künker (1)
  • Möller (4)
Германия 5 пфеннигов 1874-1889 на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 5 пфеннигов 1874-1889 на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность AU
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 5 пфеннигов 1874-1889 на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Германия 5 пфеннигов 1874-1889 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1874-1889 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1874-1889 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1874 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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