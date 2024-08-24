Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1874-1889 года "Тип 1874-1889". Инкузный брак (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Инкузный брак
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1874-1889
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1874-1889 года. Инкузный брак. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 470 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 260 EUR. Торги состоялись 7 июня 2021.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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