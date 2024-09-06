Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1879 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 211,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1879
- Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1879 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2446 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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