Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1879 года F "Вюртемберг" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 10 марок 1879 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 марок 1879 года F "Вюртемберг" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,982 гр
  • Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Узор
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 211,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 марок
  • Год 1879
  • Правитель Карл I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1879 года "Вюртемберг" со знаком F. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2446 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 20 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Emporium Hamburg (4)
  • Gärtner (1)
  • Grün (3)
  • Heritage (1)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (2)
  • Kroha (1)
  • Künker (11)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Reinhard Fischer (2)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (4)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (1)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (12)
  • UBS (2)
  • Universum Coins GmbH (1)
  • WAG (10)
  • WCN (1)
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
2034 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - September 30, 2022
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Gärtner - February 15, 2022
Продавец Gärtner
Дата 15 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Russiancoin - August 8, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Russiancoin - June 27, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Russiancoin - April 25, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 25 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Russiancoin - March 21, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 21 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1879 F "Вюртемберг" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 марок 1879 "Вюртемберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1879 года Все немецкие монеты немецкие золотые монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск