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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1879 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 2 марки 1879 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 2 марки 1879 года E "Саксония" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 11,11 гр
  • Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 36,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 2 марки
  • Год 1879
  • Правитель Альберт (Король Саксонии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1879 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5900 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
4340 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность AU
Цена
4095 $
Цена в валюте аукциона 3825 EUR
Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Германия 2 марки 1879 E "Саксония" на аукционе Stack's - August 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2024
Сохранность MS64 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 марки 1879 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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