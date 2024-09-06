Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1879 года E "Саксония" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 11,11 гр
- Чистого серебра (0,3215 oz) 9,999 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 36,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 2 марки
- Год 1879
- Правитель Альберт (Король Саксонии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1879 года "Саксония" со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 318 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 5900 EUR. Торги состоялись 25 мая 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Для продажи 2 марки 1879 "Саксония" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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