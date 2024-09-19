Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1879 года A "Пруссия" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,011,923
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1879
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1879 года "Пруссия" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2263 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2021.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность UNC
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Продавец Numismatica Ranieri
Дата 9 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Coins Numismatic Barcelona
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
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