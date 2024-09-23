Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1879 года H "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 56,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1879
- Правитель Людвиг IV (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (130)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1879 года "Гессен" со знаком H. Это золотая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2666 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2020.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 29 сентября 2023
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Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность AU
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