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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Гессена 10 марок Германской империи - Германия

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10 марок 1872-1873

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1872 H 30,000 0 2691873 H 432,000 0 245
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10 марок 1875-1877

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1875 H 191,000 0 1831876 H 513,000 0 3331877 H 94,000 1 142
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10 марок 1878-1888

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1878 H 132,000 - 2 2181879 H 56,000 - 0 1301880 H 109,000 - 0 1761888 A 36,000 500 0 135
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10 марок 1890

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1890 A 54,000 0 173
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10 марок 1893

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1893 A 54,000 450 0 241
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10 марок 1896-1898

Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1896 A 36,000 230 0 1301898 A 75,000 500 0 210
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