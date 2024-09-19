Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Монеты Гессена 10 марок Германской империи - Германия
10 марок 1872-1873Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1872 H 30,000 0 2691873 H 432,000 0 245
10 марок 1875-1877Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1875 H 191,000 0 1831876 H 513,000 0 3331877 H 94,000 1 142
10 марок 1878-1888Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1878 H 132,000 - 2 2181879 H 56,000 - 0 1301880 H 109,000 - 0 1761888 A 36,000 500 0 135
10 марок 1890Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи1890 A 54,000 0 173
10 марок 1893Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1893 A 54,000 450 0 241
10 марок 1896-1898Гессен
Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи1896 A 36,000 230 0 1301898 A 75,000 500 0 210
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