Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1890 года A "Гессен" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Frankfurter Münzhandlung Nachf. GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,982 гр
- Чистого золота (0,1152 oz) 3,5838 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Узор
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 марок
- Год 1890
- Правитель Людвиг IV (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (173)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1890 года "Гессен" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3282 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 13000 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 февраля 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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