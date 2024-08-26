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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1890 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1890 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1890 D
Средняя цена 190 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1890 E
Средняя цена 180 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1890 F
Средняя цена 180 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1890 G
Средняя цена 190 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1890 J
Средняя цена 160 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1890-1892 Смещение штемпеля
Средняя цена 280 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890 A
Средняя цена 65 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890 F
Средняя цена 150 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890 G
Средняя цена 970 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890 J
Средняя цена 60 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Смещение штемпеля
Средняя цена 130 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1890-1916 Поворот штемпеля
Средняя цена 45 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890 A
Средняя цена 130 $
Продажи
1 4
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890 D
Средняя цена 60 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890 E
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890 F
Средняя цена 120 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890 G
Средняя цена 230 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890 J
Средняя цена 140 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Смещение штемпеля
Средняя цена 85 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1890-1915 Тонкий кружок
Средняя цена 350 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890 A
Средняя цена 20 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890 D
Средняя цена 35 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890 E
Средняя цена 30 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890 F
Средняя цена 55 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890 G
Средняя цена 50 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890 J
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Смещение штемпеля
Средняя цена 110 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1890-1916 J Инкузный брак
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 16

Монеты Баварии

Аверс
Реверс
10 марок 1890 D Бавария
Средняя цена 330 $
Продажи
0 162

Монеты Бадена

Аверс
Реверс
10 марок 1890 G Баден
Средняя цена 680 $
Продажи
0 71

Монеты Вюртемберга

Аверс
Реверс
10 марок 1890 F Вюртемберг
Средняя цена 340 $
Продажи
1 192

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
10 марок 1890 J Гамбург
Средняя цена 390 $
Продажи
0 99

Монеты Гессена

Аверс
Реверс
10 марок 1890 A Гессен
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 173

Монеты Мекленбурга

Аверс
Реверс
10 марок 1890 A Мекленбург-Шверин
Средняя цена 900 $
Продажи
0 389

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1890 A Пруссия
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 149
Аверс
Реверс
10 марок 1890 A Пруссия
Средняя цена 620 $
Продажи
0 125

Монеты Саксен-Мейнинген

Аверс
Реверс
10 марок 1890 D Саксен-Мейнинген
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 70
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