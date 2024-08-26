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Монеты Германии 1890 года
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Саксен-Мейнинген
Имперские монеты
20 пфеннигов 1890 A
Средняя цена
45 $
Продажи
0
43
20 пфеннигов 1890 D
Средняя цена
190 $
Продажи
0
14
20 пфеннигов 1890 E
Средняя цена
180 $
Продажи
0
25
20 пфеннигов 1890 F
Средняя цена
180 $
Продажи
0
17
20 пфеннигов 1890 G
Средняя цена
190 $
Продажи
0
6
20 пфеннигов 1890 J
Средняя цена
160 $
Продажи
0
12
20 пфеннигов 1890-1892
Смещение штемпеля
Средняя цена
280 $
Продажи
0
2
10 пфеннигов 1890 A
Средняя цена
65 $
Продажи
0
7
10 пфеннигов 1890 F
Средняя цена
150 $
Продажи
0
6
10 пфеннигов 1890 G
Средняя цена
970 $
Продажи
0
9
10 пфеннигов 1890 J
Средняя цена
60 $
Продажи
0
4
10 пфеннигов 1890-1916
Смещение штемпеля
Средняя цена
130 $
Продажи
0
10
10 пфеннигов 1890-1916
Поворот штемпеля
Средняя цена
45 $
Продажи
0
5
5 пфеннигов 1890 A
Средняя цена
130 $
Продажи
1
4
5 пфеннигов 1890 D
Средняя цена
60 $
Продажи
0
9
5 пфеннигов 1890 E
Средняя цена
90 $
Продажи
0
3
5 пфеннигов 1890 F
Средняя цена
120 $
Продажи
0
4
5 пфеннигов 1890 G
Средняя цена
230 $
Продажи
0
8
5 пфеннигов 1890 J
Средняя цена
140 $
Продажи
0
6
5 пфеннигов 1890-1915
Смещение штемпеля
Средняя цена
85 $
Продажи
0
6
5 пфеннигов 1890-1915
Тонкий кружок
Средняя цена
350 $
Продажи
0
8
1 пфенниг 1890 A
Средняя цена
20 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1890 D
Средняя цена
35 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1890 E
Средняя цена
30 $
Продажи
0
6
1 пфенниг 1890 F
Средняя цена
55 $
Продажи
0
4
1 пфенниг 1890 G
Средняя цена
50 $
Продажи
0
6
1 пфенниг 1890 J
Средняя цена
120 $
Продажи
0
1
1 пфенниг 1890-1916 J
Смещение штемпеля
Средняя цена
110 $
Продажи
0
14
1 пфенниг 1890-1916 J
Инкузный брак
Средняя цена
1500 $
Продажи
0
16
Монеты Баварии
10 марок 1890 D Бавария
Средняя цена
330 $
Продажи
0
162
Монеты Бадена
10 марок 1890 G Баден
Средняя цена
680 $
Продажи
0
71
Монеты Вюртемберга
10 марок 1890 F Вюртемберг
Средняя цена
340 $
Продажи
1
192
Монеты Гамбурга
10 марок 1890 J Гамбург
Средняя цена
390 $
Продажи
0
99
Монеты Гессена
10 марок 1890 A Гессен
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
173
Монеты Мекленбурга
10 марок 1890 A Мекленбург-Шверин
Средняя цена
900 $
Продажи
0
389
Монеты Пруссии
20 марок 1890 A Пруссия
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
149
10 марок 1890 A Пруссия
Средняя цена
620 $
Продажи
0
125
Монеты Саксен-Мейнинген
10 марок 1890 D Саксен-Мейнинген
Средняя цена
6500 $
Продажи
0
70
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Германия
Период
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Категория
Зактрыть
???
Германия
Период
1871-2001
Германская Империя
1871-1918
Bеймарская республика
1919-1933
ГДР
1948-1990
ФРГ
1948-2001
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