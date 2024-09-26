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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1890 года D "Тип 1890-1892" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1890 года D "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1890 года D "Тип 1890-1892" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 703,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1890
  • Правитель Вильгельм II (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1890 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5832 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 320 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS65 PCGS
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе Via - October 15, 2021
Продавец Via
Дата 15 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе Künker - December 4, 2019
Продавец Künker
Дата 4 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе WAG - May 7, 2017
Продавец WAG
Дата 7 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1890 D на аукционе Frühwald - November 12, 2011
Продавец Frühwald
Дата 12 ноября 2011
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1890 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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