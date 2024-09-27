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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Имперские монеты 20 пфеннигов Германской империи - Германия

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20 пфеннигов 1873-1877

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1873 A 2,159,000 0 291873 B 664,000 0 181873 C 904,000 0 111873 D 1,201,000 0 461873 E 100 0 311873 F 450,000 0 411873 G 763,000 0 361873 H 54,000 0 461874 A 8,830,000 0 131874 B 9,222,000 0 101874 C 1,303,000 0 41874 D 10,087,000 0 101874 E 2,281,000 0 101874 F 7,222,000 0 71874 G 3,281,000 0 361874 H 1,842,000 0 131875 A 9,034,000 0 111875 B 2,768,000 0 41875 C 5,938,000 0 131875 D 15,032,000 0 121875 E 1,486,000 0 131875 F 7,668,000 0 131875 G 3,940,000 0 61875 H 1,340,000 0 181875 J 3,502,000 0 71876 A 6,959,000 0 141876 B 5,089,000 0 221876 C 5,911,000 0 121876 D 14,152,000 0 471876 E 11,648,000 0 141876 F 13,635,000 1 421876 G 7,820,000 0 251876 H 1,433,000 0 181876 J 10,272,000 0 131877 F 700,000 0 541873-1877 Смещение штемпеля - 0 4
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20 пфеннигов 1887-1888

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1887 A 2,712,000 0 941887 D 704,000 0 81887 E 373,000 0 261887 E Звезда под номиналом 50 0 81887 F 503,000 0 381887 G 306,000 0 381887 J 408,000 0 221888 A 5,426,000 0 611888 D 1,406,000 0 211888 E 744,000 0 241888 F 1,005,000 0 211888 G 611,000 0 71888 J 818,000 0 11
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20 пфеннигов 1890-1892

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1890 A 2,716,000 0 431890 D 703,000 0 141890 E 373,000 0 251890 F 503,000 0 171890 G 306,000 0 61890 J 410,000 0 121892 A 2,712,000 0 161892 D 703,000 1 141892 E 372,000 0 331892 F 502,000 0 181892 G 304,000 0 151892 J 409,000 0 81890-1892 Смещение штемпеля - 0 2
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