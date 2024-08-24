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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1875 года F "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1875 года F "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1875 года F "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 7,668,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1875 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 64432 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 пфеннигов 1875 F на аукционе NOA - April 4, 2024
Продавец NOA
Дата 4 апреля 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 20 пфеннигов 1875 F на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 20 CHF
Германия 20 пфеннигов 1875 F на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 F на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 F на аукционе Heritage - October 28, 2021
Продавец Heritage
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 F на аукционе Solidus Numismatik - January 26, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 F на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1875 F на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 F на аукционе Solidus Numismatik - September 23, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 23 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1875 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 F на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 F на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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