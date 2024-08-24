Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1875 года F "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 7,668,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1875 года со знаком F. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 64432 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 27 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 26 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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