20 пфеннигов 1873 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1289 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

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