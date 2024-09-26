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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1873 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года A "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1873 года A "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,159,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1873
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1289 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (3)
Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Aurea - May 23, 2019
Продавец Aurea
Дата 23 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Heritage - March 24, 2019
Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Heritage - March 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Heritage - April 23, 2018
Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Teutoburger - September 11, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 11 сентября 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Германия 20 пфеннигов 1873 A на аукционе Emporium Hamburg - November 14, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 14 ноября 2014
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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