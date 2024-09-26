Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1873 года A "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,159,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1873
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1873 года со знаком A. Это серебряная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1289 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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