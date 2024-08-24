Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1875 года E "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,486,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1875
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1875 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1707 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (5)
- WCN (1)
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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