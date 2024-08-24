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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1875 года E "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1875 года E "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1875 года E "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,486,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1875
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1875 года со знаком E. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1707 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1050 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (5)
  • WCN (1)
Германия 20 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
152 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 20 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
1088 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Германия 20 пфеннигов 1875 E на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 E на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 E на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 E на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность MS61 NGC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 E на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 E на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 E на аукционе WAG - June 15, 2014
Продавец WAG
Дата 15 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1875 E на аукционе Felzmann - November 19, 2008
Продавец Felzmann
Дата 19 ноября 2008
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1875 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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