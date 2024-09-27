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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1888 года D "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1888 года D "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1888 года D "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,406,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1888
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1888 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 64132 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 23 июля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Zöttl - July 1, 2022
Продавец Zöttl
Дата 1 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Rio de la Plata - December 17, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Coinhouse - March 22, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Solidus Numismatik - May 20, 2017
Продавец Solidus Numismatik
Дата 20 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Heritage - July 23, 2015
Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Heritage - July 23, 2015
Продавец Heritage
Дата 23 июля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Heritage - July 19, 2012
Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Heritage - July 19, 2012
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Frühwald - November 12, 2011
Продавец Frühwald
Дата 12 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Künker - March 8, 2009
Продавец Künker
Дата 8 марта 2009
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1888 D на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1888 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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