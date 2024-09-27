Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1888 года D "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,406,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1888
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1888 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 64132 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 23 июля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 22 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 июля 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 июля 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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