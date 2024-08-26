Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1876 года H "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,11 гр
- Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,433,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1876
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3779 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 декабря 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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