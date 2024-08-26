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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1876 года H "Тип 1873-1877" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года H "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1876 года H "Тип 1873-1877" - цена серебряной монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,11 гр
  • Чистого серебра (0,0321 oz) 0,999 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,433,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1876
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1876 года со знаком H. Это серебряная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3779 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Gorny & Mosch - February 21, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Künker - January 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 16 декабря 2018
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность XF
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1876 H на аукционе Frühwald - November 12, 2011
Продавец Frühwald
Дата 12 ноября 2011
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1876 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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