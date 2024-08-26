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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1887 года E "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1887 года E "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1887 года E "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 373,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1887
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1887 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1293 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (4)
Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе WAG - April 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Heritage - October 11, 2018
Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Heritage - October 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Heritage - September 30, 2018
Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Heritage - September 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе WAG - May 8, 2016
Продавец WAG
Дата 8 мая 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Aurea - December 10, 2014
Продавец Aurea
Дата 10 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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