Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1887 года E "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 373,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1887
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1887 года со знаком E. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1293 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 11 апреля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 сентября 2018
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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