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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Монеты Германии 1887 года

Имперские монеты

Аверс
Реверс
1 марка 1887 A
Средняя цена 110 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
1 марка 1873-1887 Смещение штемпеля
Средняя цена 5100 $
Продажи
1 48
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1887 A
Средняя цена 65 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1887 D
Средняя цена 70 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1887 E
Средняя цена 140 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1887 E Звезда под номиналом
Средняя цена 8600 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1887 F
Средняя цена 110 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1887 G
Средняя цена 150 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
20 пфеннигов 1887 J
Средняя цена 80 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
10 пфеннигов 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 90 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 120 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
5 пфеннигов 1874-1889 Инкузный брак
Средняя цена 210 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1887 A
Средняя цена 35 $
Продажи
1 16
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1887 D
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1887 E
Средняя цена 170 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1887 E Большая точка
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1887 F
Средняя цена 35 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1887 G
Средняя цена 100 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1887 J
Средняя цена 55 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1873-1889 Смещение штемпеля
Средняя цена 75 $
Продажи
0 16

Монеты Гамбурга

Аверс
Реверс
20 марок 1887 J Гамбург
Средняя цена 480 $
Продажи
0 85

Монеты Пруссии

Аверс
Реверс
20 марок 1887 A Пруссия
Средняя цена 450 $
Продажи
1 307

Монеты Саксен-Альтенбурга

Аверс
Реверс
20 марок 1887 A Саксен-Альтенбург
Средняя цена 3300 $
Продажи
0 229
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