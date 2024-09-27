Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1887 года E "Тип 1887-1888". Звезда под номиналом (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Звезда под номиналом
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 50
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1887
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюльденхуттен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1887 года со знаком E. Звезда под номиналом. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3783 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10250 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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