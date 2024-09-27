20 пфеннигов 1887 года E "Тип 1887-1888". Звезда под номиналом (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1887 года со знаком E. Звезда под номиналом. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3783 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10250 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

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