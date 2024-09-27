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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1887 года E "Тип 1887-1888". Звезда под номиналом (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Звезда под номиналом

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1887 года E "Тип 1887-1888" Звезда под номиналом - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1887 года E "Тип 1887-1888" Звезда под номиналом - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 50

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1887
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Мюльденхуттен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1887 года со знаком E. Звезда под номиналом. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 3783 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 10250 EUR. Торги состоялись 10 мая 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (3)
  • Künker (4)
Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
7352 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
12473 $
Цена в валюте аукциона 10250 EUR
Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 E на аукционе Künker - July 4, 2014
Продавец Künker
Дата 4 июля 2014
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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