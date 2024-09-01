Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1887 года F "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 6,345,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1887
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1887 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2940 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 15 апреля 2019
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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