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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1887 года F "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1887 года F "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1887 года F "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 6,345,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1887
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1887 года со знаком F. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2940 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 90 EUR. Торги состоялись 16 июня 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
  • WAG (1)
Германия 1 пфенниг 1887 F на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность AU
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Германия 1 пфенниг 1887 F на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Германия 1 пфенниг 1887 F на аукционе Stephen Album - April 15, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 15 апреля 2019
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1887 F на аукционе Katz - May 6, 2018
Продавец Katz
Дата 6 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1887 F на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 F на аукционе Heritage - March 14, 2010
Германия 1 пфенниг 1887 F на аукционе Heritage - March 14, 2010
Продавец Heritage
Дата 14 марта 2010
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 F на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 F на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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