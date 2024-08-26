Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1887 года E "Тип 1873-1889". Большая точка (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Большая точка
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1887
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1887 года со знаком E. Большая точка. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1414 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 26000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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Где продать?
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