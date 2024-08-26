Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1887 года E "Тип 1873-1889". Большая точка (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Большая точка

Аверс монеты - 1 пфенниг 1887 года E "Тип 1873-1889" Большая точка - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1887 года E "Тип 1873-1889" Большая точка - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1887
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1887 года со знаком E. Большая точка. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1414 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 26000 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Künker (2)
Германия 1 пфенниг 1887 E на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
27307 $
Цена в валюте аукциона 26000 EUR
Германия 1 пфенниг 1887 E на аукционе Künker - March 18, 2016
Продавец Künker
Дата 18 марта 2016
Сохранность UNC
Цена
25980 $
Цена в валюте аукциона 23000 EUR
Германия 1 пфенниг 1887 E на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1887 года Все немецкие монеты немецкие медные монеты немецкие монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск