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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1887 года J "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1887 года J "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1887 года J "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,081,999

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1887
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1887 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1591 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Hess Divo (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • WAG (2)
  • Wormser Auktionshaus (2)
Германия 1 пфенниг 1887 J на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Германия 1 пфенниг 1887 J на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Германия 1 пфенниг 1887 J на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 J на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 J на аукционе Wormser Auktionshaus - September 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 J на аукционе Wormser Auktionshaus - June 6, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 6 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1887 J на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 J на аукционе WAG - July 3, 2016
Продавец WAG
Дата 3 июля 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 J на аукционе Hess Divo - August 29, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 29 августа 2013
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1887 J на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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