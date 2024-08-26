Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1887 года J "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,081,999
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1887
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Гамбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1887 года со знаком J. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1591 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 75 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2022.
Сохранность
- Все фирмы
- Grün (3)
- Hess Divo (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- WAG (2)
- Wormser Auktionshaus (2)
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск