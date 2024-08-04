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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1887 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1887 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1887 года E "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,315,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1887
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1887 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1887 E на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 1 пфенниг 1887 E на аукционе Heritage - December 28, 2023
Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 61 USD
Германия 1 пфенниг 1887 E на аукционе Stephen Album - September 27, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 27 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1887 E на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 E на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 пфенниг 1887 E на аукционе Künker - March 9, 2000
Продавец Künker
Дата 9 марта 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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