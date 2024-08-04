Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1887 года E "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,315,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1887
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1887 года со знаком E. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 44 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 17 мая 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 28 декабря 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 61 USD
Где продать?
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