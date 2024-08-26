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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1887 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1887 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1887 года A "Тип 1873-1889" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,0 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,923,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1887
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1887 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5002 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 6 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 76 EUR
Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Roma Numismatics - November 26, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Numismatica Ranieri - September 30, 2019
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 30 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Karamitsos - September 7, 2019
Продавец Karamitsos
Дата 7 сентября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 21, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Künker - October 6, 2008
Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Künker - September 29, 2005
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Aste - September 19, 2024
Германия 1 пфенниг 1887 A на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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