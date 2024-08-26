Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1887 года A "Тип 1873-1889" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,0 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,923,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1887
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1887 года со знаком A. Это медная монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5002 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 190 EUR. Торги состоялись 6 октября 2008.
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 6 октября 2008
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2005
Сохранность UNC
Цена
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