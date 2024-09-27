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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1887 года G "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1887 года G "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1887 года G "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 306,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1887
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1887 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 63370 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 19 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Heritage - April 20, 2023
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 18, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность AU
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Grün - May 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Германия 20 пфеннигов 1887 G на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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