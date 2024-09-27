Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1887 года G "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 306,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1887
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Карлсруэ
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1887 года со знаком G. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 63370 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 19 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Продавец Heritage
Дата 20 апреля 2023
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 пфеннигов 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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