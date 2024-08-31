Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 пфенниг 1873-1889 года "Тип 1873-1889". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1873-1889
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1873-1889 года. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1754 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 8 октября 2007.
Сохранность
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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