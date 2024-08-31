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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 пфенниг 1873-1889 года "Тип 1873-1889". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 1 пфенниг 1873-1889 года "Тип 1873-1889" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 1 пфенниг 1873-1889 года "Тип 1873-1889" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1873-1889
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 пфенниг 1873-1889 года. Смещение штемпеля. Это медная монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 1754 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 800 EUR. Торги состоялись 8 октября 2007.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Künker (3)
  • Münzen & Medaillen (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе Gärtner - October 12, 2020
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе Gärtner - February 7, 2020
Продавец Gärtner
Дата 7 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе WAG - December 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе Westfälische - September 18, 2013
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2013
Сохранность XF
Цена
Германия 1 пфенниг 1873-1889 на аукционе Künker - October 8, 2007
Продавец Künker
Дата 8 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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