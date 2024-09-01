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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1873-1889 года "Тип 1873-1889". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1873-1889 года "Тип 1873-1889" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 10 пфеннигов 1873-1889 года "Тип 1873-1889" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1873-1889
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1873-1889 года. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6516 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 85 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.

Сохранность
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Германия 10 пфеннигов 1873-1889 на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 10 пфеннигов 1873-1889 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 10 пфеннигов 1873-1889 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1873 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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