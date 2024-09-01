Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1873-1889 года "Тип 1873-1889". Смещение штемпеля (Германия, Германская Империя)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 10 пфеннигов
- Год 1873-1889
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1873-1889 года. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 6516 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 85 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.
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