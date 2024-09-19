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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 марок 1887 года A "Саксен-Альтенбург" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 марок 1887 года A "Саксен-Альтенбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 марок 1887 года A "Саксен-Альтенбург" - цена золотой монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 7,965 гр
  • Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 марок
  • Год 1887
  • Правитель Эрнст I (Герцог Саксен-Альтенбургский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (229)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1887 года "Саксен-Альтенбург" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7465 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 9 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
3640 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность VF
Цена
2356 $
Цена в валюте аукциона 2200 EUR
Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - September 29, 2023
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Германия 20 марок 1887 A "Саксен-Альтенбург" на аукционе Sonntag - November 28, 2022
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2022
Сохранность PF63 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 марок 1887 "Саксен-Альтенбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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