Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 марок 1887 года A "Саксен-Альтенбург" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 7,965 гр
- Чистого золота (0,2305 oz) 7,1685 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 марок
- Год 1887
- Правитель Эрнст I (Герцог Саксен-Альтенбургский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (229)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1887 года "Саксен-Альтенбург" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7465 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 9 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Baldwin's (2)
- Busso Peus (6)
- Emporium Hamburg (17)
- Felzmann (1)
- Frankfurter (1)
- Gorny & Mosch (7)
- Grün (18)
- Heritage (4)
- Hess Divo (2)
- HIRSCH (4)
- Höhn (1)
- Künker (99)
- Leu (3)
- Möller (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Numimarket (1)
- Rapp (2)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (4)
- SINCONA (11)
- Sonntag (4)
- Stack's (1)
- Teutoburger (14)
- UBS (8)
- VINCHON (1)
- WAG (9)
- WCN (1)
- Westfälische (3)
- Wilhelm Sellschopp (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 11
Где продать?
Для продажи 20 марок 1887 "Саксен-Альтенбург" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск