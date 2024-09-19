20 марок 1887 года A "Саксен-Альтенбург" (Германия, Германская Империя)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 марок 1887 года "Саксен-Альтенбург" со знаком A. Это золотая монета периода Германской империи отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7465 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9500 EUR. Торги состоялись 9 октября 2014.

Сохранность PROOF (4) UNC (9) AU (42) XF (113) VF (60) F (1) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (1) AU55 (3) AU53 (2) XF45 (1) PF63 (1) Сервис NGC (10)

Продавец Все фирмы

Baldwin's (2)

Busso Peus (6)

Emporium Hamburg (17)

Felzmann (1)

Frankfurter (1)

Gorny & Mosch (7)

Grün (18)

Heritage (4)

Hess Divo (2)

HIRSCH (4)

Höhn (1)

Künker (99)

Leu (3)

Möller (1)

Münzen & Medaillen (1)

Numimarket (1)

Rapp (2)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (4)

SINCONA (11)

Sonntag (4)

Stack's (1)

Teutoburger (14)

UBS (8)

VINCHON (1)

WAG (9)

WCN (1)

Westfälische (3)

Wilhelm Sellschopp (1)

Wójcicki (1)