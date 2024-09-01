Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

20 пфеннигов 1887 года F "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)

Аверс монеты - 20 пфеннигов 1887 года F "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя Реверс монеты - 20 пфеннигов 1887 года F "Тип 1887-1888" - цена монеты - Германия, Германская Империя

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 6,25 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 503,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период Германская Империя
  • Номинал 20 пфеннигов
  • Год 1887
  • Правитель Вильгельм I (Император Германии)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1887 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2031 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 825 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Frühwald (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (7)
  • Heritage (3)
  • Heritage Eur (1)
  • Katz (2)
  • Künker (9)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Münzen Gut-Lynt (2)
  • Sonntag (1)
  • WAG (7)
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Heritage Eur - May 26, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Grün - May 17, 2023
Продавец Grün
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Cieszyńskie CN - October 23, 2022
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 19, 2022
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе WAG - January 14, 2018
Продавец WAG
Дата 14 января 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Grün - May 17, 2017
Продавец Grün
Дата 17 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Heritage - May 11, 2017
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Heritage - May 11, 2017
Продавец Heritage
Дата 11 мая 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 20 пфеннигов 1887 F на аукционе Künker - February 8, 2017
Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 пфеннигов 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской империи Монеты Германии 1887 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 20 пфеннигов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск