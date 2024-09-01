Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1887 года F "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 503,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1887
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1887 года со знаком F. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 2031 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 825 EUR. Торги состоялись 7 февраля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 23 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 мая 2017
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 пфеннигов 1887 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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