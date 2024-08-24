Германия Период: 1871-2001 1871-2001
20 пфеннигов 1887 года D "Тип 1887-1888" (Германия, Германская Империя)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 6,25 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 704,000
Описание
- Страна Германия
- Период Германская Империя
- Номинал 20 пфеннигов
- Год 1887
- Правитель Вильгельм I (Император Германии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 20 пфеннигов 1887 года со знаком D. Это медно-никелевая монета периода Германской империи. Рекорд цены принадлежит лоту 5010 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 900 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2005.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 8 февраля 2017
Сохранность AU
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Где продать?
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